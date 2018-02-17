ننشر أسماء وفيات ومصابى حادث سيارة شرطة مع شاحنة بالوادى الجديد





الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أسفر حادث تصادم سيارة شرطة تابعة لمديرية أمن الوادى الجديد مع شاحنة نقل على طريق الخارجة أسيوط عن مصرع 4 أشخاص وإصابة اثنين آخرين وتم نقلهما إلى مستشفى الخارجة العام لتلقى العلاج اللازم بينما تم التحفظ على جثث المتوفين بمشرحة مستشفى الخارجة العام تمهيدا لتسليمهم إلى ذويهم وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة اتلعامة لمباشرة التحقيق.

أسفر الحادث عن مصرع كل من خالد محمد عويضة 30 سنة عريف شرطة ورومانى محرم رياض 22 سنة مجند ومينا نسيم عطا الله 22 سنة مجند واسلام حسنى حجاج 22 سنة مجند وجميعهم من محافظة أسيوط، كما أصيب كل من محمود جمعة جابر 30 سنة عريف شرطة وجمال محمد محمد 47 سنة موظف مدنى، وتحرر محضر بالحادث وأحيل النيابة العامة لتولي التحقيق.