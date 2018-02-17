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نجيب ساويرس ينشر صورة له من مشاركته فى ندوة بنادى الجزيرة

السبت، 17 فبراير 2018 09:04 م
نجيب ساويرس ينشر صورة له من مشاركته فى ندوة بنادى الجزيرة نجيب ساويرس من الندوة


كتب آسر أحمد
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نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس، صورة له اثناء مشاركته فى ندوة داخل نادى الجزيرة، عبر حسابه الشخصى  بموقع التدوينات القصيرة تويتر.

وكتب ساويرس "لسه مخلص ندوة لطيفة جدا فى نادى الجزيرة، كل الشكر لعمرو جزارين و خالد اسماعيل، ونيفين لطفى وللإعضاء على حرارة الإستقبال ودرع النادى".

 

نجيب ساويرس من الندوة
نجيب ساويرس من الندوة

 

نجيب ساويرس
نجيب ساويرس

 


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