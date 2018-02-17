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السبت، 17 فبراير 2018 10:02 ص
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نجاة وزير داخلية المكسيك وحاكم ولاية واهاكا بعد تحطم طائرة كانت تقلهما

السبت، 17 فبراير 2018 07:55 ص
نجاة وزير داخلية المكسيك وحاكم ولاية واهاكا بعد تحطم طائرة كانت تقلهما تحطم طائرة _ صورة أرشيفية


مكسيكو سيتى (رويترز)
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تحطمت طائرة هليكوبتر عسكرية كانت تقل وزير الداخلية المكسيكى، وحاكم ولاية واهاكا الواقعة بجنوب البلاد، الجمعة، مما أدى إلى مقتل شخصين خلال جولة لتفقد الأضرار الناجمة عن زلزال وقع فى وقت سابق من نفس اليوم ولكن الوزير وحاكم واهاكا نجيا.

وقال وزير الداخلية الفونسو نافاريتى لمحطة (تلفيزا)التلفزيونية إنه واليخاندرو مراد حاكم واهاكا لم يصابا بجروح خطيرة فى الحادث الذى وقع أثناء محاولة الطائرة الهبوط، وأصدرت الوزارة بيانا على تويتر قال إن شخصين على الأرض قُتلا عندما سقطت الطائرة.

وكان المسؤولان يتفقدان آثار الزلزال الذى هز ولاية واهاكا ومكسيكو سيتى بقوة 7.2 درجة مساء الجمعة. ولم يؤد الزلزال إلى سقوط قتلى بشكل مباشر ولكنه ألحق أضرارا بعشرات المبانى كما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مليون شخص حسبما قالت السلطات.


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نجاة

وزير الداخلية المكسيكى

حاكم ولاية واهاكا

تحطم طائرة هليكوبتر



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