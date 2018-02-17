نجاة مصرى من حادث مروع بالكويت

نجاة مصرى من حادث مروع بالكويتالسبت، 17 فبراير 2018 02:49 م
السيارة متهشمة تحت الصهريج
إيمان حنا
إضافة تعليق
نجا شاب مصرى يعمل بالكويت من حادث مروع كاد أن يودى بحياته، بعد سقوط صهريج مياه فوق سيارته على طريق كبد بالكويت، حسبما نشرت جريدة الراى الكويتية.
أسرع رجال الأمن إلى موقع الحادث فور ورود بلاغ به، ووجدوا السيارة متهشمة تمام بموقع الحادث بعد أن سقط فوقها صهريج مياه الحادث من ينظر إليه فى الوهلة الأولى يعتقد أن صاحبه جثة تحت الصهريج، ووجد رجال الأمن سائق السيارة "مصرى الجنسية" لم يصبه سوى كدمات طفيفة.
وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغاً عن انحشار شخص داخل سيارته جراء تصادم على طريق كبد، فتحرك رجال الأمن والإطفاء والمسعفون إلى المكان، وقامت قوات المطافى برفع الصهريج وإخراج المصرى الذى اتضح أنه تعرض لكدمات متفرقة نقل على إثرها إلى المستشفى.
إضافة تعليق
بيان القوات المسلحة التاسع بشأن العملية سيناء 2018.. القضاء على 7 تكفيريين واستهداف بؤرة إرهابية شديدة الخطورة.. تدمير 158 وكرا إرهابيا وتفجير 45 عبوة ناسفة.. وإحباط تهريب أسلحة ومخدرات على الحدود الغربية
5 أسئلة تطارد كوبر فى الشارع المصرى قبل كأس العالم 2018 بروسيا.. تجديد عقده مع الفراعنة.. استبعاد إكرامى وضم محمد الشناوى.. مصير حسين الشحات.. الوجوه الجديدة فى المونديال.. وإنهاء ملف الوديات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة