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نجاة مصرى من حادث مروع بالكويت

السبت، 17 فبراير 2018 02:49 م
نجاة مصرى من حادث مروع بالكويت السيارة متهشمة تحت الصهريج


إيمان حنا
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نجا شاب مصرى يعمل بالكويت من حادث مروع كاد أن يودى بحياته، بعد سقوط صهريج مياه فوق سيارته على طريق كبد بالكويت، حسبما نشرت جريدة الراى الكويتية.

 

أسرع رجال الأمن إلى موقع الحادث فور ورود بلاغ به، ووجدوا السيارة متهشمة تمام بموقع الحادث بعد أن سقط فوقها صهريج مياه الحادث من ينظر إليه فى الوهلة الأولى يعتقد أن صاحبه جثة تحت الصهريج، ووجد رجال الأمن سائق السيارة "مصرى الجنسية" لم يصبه سوى كدمات طفيفة.

 

وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغاً عن انحشار شخص داخل سيارته جراء تصادم على طريق كبد، فتحرك رجال الأمن والإطفاء والمسعفون إلى المكان، وقامت قوات المطافى برفع الصهريج وإخراج المصرى الذى اتضح أنه تعرض لكدمات متفرقة نقل على إثرها إلى المستشفى.


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