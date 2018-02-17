نائب يحذر من مشروع معالجة المياه الثقيلة الناتجة من استخراج الغاز بالبحيرة

البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة

حذر النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب دائرة إدكو وأبو حمص بمحافظة البحيرة من إقامة مشروع معالجة المياه الثقيلة الناتجة من عمليات استخراج الغاز الطبيعى بالشركات التى تعمل بادكو، مطالباً المهندسة نادية عبدة محافظ البحيرة بإصدار قرار فوراً بمنع هذه الشركة من العمل فى الأرض لإزالة المخاوف لدى المواطنين، ولتأكيد حرص الدولة على مواطنيها، لأن هذا الأمر أدى إلى ذعر واستياء شديدين لدى جماهير مدينة إدكو خاصة لدى الصيادين والمزارعين لأنهم أكثر الفئات المتضررة من هذا المشروع، مطالبين بإلغائه فورا خاصة أن موافقة المجتمع المدنى شرط أساسى لإقامة مثل هذه المشروعات التى لها اثار سلبية على المجتمع المحيط بها بسبب التلوث وأضراره الشديدة على صحة المواطنين بالمنطقة بالكامل .

وأشار النائب إلى أنه تم اتخاذ إجراء عبر الطرق الرسمية بتاريخ 29/1/2017م وتقدم بطلب لمحافظ البحيرة آنذاك "برفض مثل هذه المشروعات شكلاً وموضوعاً والتى من شأنها أن تؤدى إلى تلوث مياه البحر والإضرار بصحة المواطنين، وتم تقديم بيان عاجل لوزير البترول لإصدار تعليماته لشركة سيسكو بوقف إنشاء هذا المشروع منتقدا عدم قيام شركات البترول بادكو بالقيام بأعمال مجتمعية وخدمة لصالح اهالى ادكو باستثناء شركة بى بى إضافة إلى عدم توظيف أبناء إدكو فى هذه الشركات بإدعاء عم وجود فرص عمالة فى هذه الشركات فى الوقت الذى نرى فيه تعيينات من خارج مدينة ادكو مما أدى الى استياء كبير لدى شباب ادكو .

وقال: كما أكدت شركة الـ pb على التزامها بعمل محطة معالجة داخلية، كما تم عرضه من خلال مسودة دراسة الأثر البيئى والاجتماعى للمشروع والتى على ضوئها قام جهاز شئون البيئة بمنح الموافقة النهائية لتنفيذ المشروع وأن هذه الشركة لا تتبعها .

كما أكد النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب عن دائرة إدكو أبو حمص وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أنه بناءاً على تلقى عدداً من شكاوى الأهالي تفيد بضعف المياه وتغير طعم مياه الشرب.

وأضاف، أنه تواصل مع المهندس رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب بالبحيرة، والمهندس وكيل وزارة الرى بالبحيرة، والذين أكدوا أن السبب فى كل هذه الشكاوي هو السدة الشتوية، التي بدأت مبكرًا هذا العام، كما طمأن الأهالي بأن مياه الشرب صالحة حيث يجري معالجتها داخل المحطة حتى تصل صالحة تمامًا للمواطنين، وطبقا للمواصفات من وزارة الصحة داعيًا المواطنين بعدم الخوف من ناحية المياه التي تصل إليهم، نظرًا لإجراء معمل التحليل بالمحطة، بتحليل المياه يوميًا للتأكد من مدى صلاحيتها. وجارى حاليا فتح بوابات قناطر أدفينا وسيتم القضاء على ضعف المياه، التي يشعر بها بعض المواطنين في غضون ساعات قليلة.