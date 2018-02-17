نائب محافظ القاهرة: اليوم تشغيل موقف السلام بكامل قوته وغلق "العاشر"السبت، 17 فبراير 2018 04:00 ص
محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، أنه من المقرر أن يتم تشغيل موقف السلام الجديد بكامل قوته اليوم السبت، وذلك بعد تشغيله تجريبيا لعدة أيام.
وأضاف نائب محافظ القاهرة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم غلق موقف العاشر، ابتداء من اليوم بالتزامن مع فتح موقف السلام الجديد الذكى، مشيرا إلى أن الموقف سهل الأزمة المرورية فى تقاطع طريق مصر الإسماعيلية ومدخل الدائرى للسلام والمرج، مشيرا إلى أن الموقف يعد من المشروعات الحيوية المهمة التى تقيمها المحافظة بتكلفة تزيد على 90 مليون جنيه، بهدف تجميع وسائل النقل البرى المختلفة داخل موقف واحد، وتشغليه وإدارته إلكترونيًا.
يذكر أن موقف السلام الجديد يضم أوتوبيسات وسيارات "مينى باص" تابعة للنقل العام وموقعًا لسيارات النقل البرى لمحافظات الجمهورية المختلفة وموقفا لسيارات السرفيس للأقاليم، وموقف لسيارات السرفيس التى تربط الموقف بأحياء القاهرة المختلفة، كما يضم مبانى خدمات "مبانٍ إدارية ومسجد وكافيتريات وبنك ودورات مياه عمومية ومحطة محولات كهربائية ومول تجارى".
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