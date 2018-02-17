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نائب الرئيس العراقى ينفى طلبه من أمريكا تأجيل الانتخابات فى العراق

السبت، 17 فبراير 2018 11:15 م
نائب الرئيس العراقى ينفى طلبه من أمريكا تأجيل الانتخابات فى العراق نائب الرئيس العراقى أسامة النجيفى


(أ ش أ)
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نفى نائب الرئيس العراقى أسامة النجيفى ، أن يكون قد طلب من الولايات المتحدة الأمريكية تأجيل الانتخابات فى العراق.

وقال النجيفي، فى مقابلة مع قناة "السومرية" الليلة، إنه مع الانتخابات وليس ضدها ، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أنه لديه شروط للانتخابات الحكومة وعدت بتلبيتها، معربا عن أمله أن تتحقق هذه الشروط فى القريب العاجل.

وأشار إلى أن أسباب الانقسامات السياسية كثيرة، موضحا أن قسم من هذه الأسباب داخلية والأخر منها تدخلات خارجية تنعكس داخليا.

وأكد أن الفرصة القادمة هى السير خلف تفاهمات لتوحيد الصف ، وقال"سندخل الانتخابات ونسعى لتغيير الواقع إلى الأفضل والشعب هو من سيقرر من يذهب ومن يبقى".

ورأى النجيفى أن بقاء تلك القوات الأجنبية مهم لتدرب القوات العراقية وضمان عدم عودة داعش، لافتا إلى أن بقاء هذه القوات مرتبط بموافقة الحكومة العراقية.


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