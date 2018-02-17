نائب الرئيس السودانى: لن نصدر لحوما حية لضمان عدم إهدار الثروة الحيوانية

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أكد النائب الأول للرئيس السودانى، الفريق أول ركن بكرى حسن صالح، رئيس مجلس الوزراء، التزام الدولة بتطوير الصناعة التحويلية لقطاع الثروة الحيوانية، والمضى قدما به صوب مقتضيات التطوير.

وقال صالح - فى كلمته خلال المؤتمر القومى للثروة الحيوانية بالسودان، اليوم السبت بقاعة الصداقة بالخرطوم- " لن نصدر لحوما حية إلا للهدى فقط، لضمان عدم إهدار الثروة الحيوانية عبر التصدير الخام، لأنها من بين الثروات التي تتمتع بميزات عالية في الصناعة التحويلية والتى ستكون منهجا فى المجال الصناعي لتحقيق أقصى فائدة للبلاد".



وأشار صالح إلى خطة لإنشاء أكثر من 15 مسلخا بحلول عام 2020 بالتعاون مع عدة دول، موضحا أن السودان يمتلك قرابة 120 مليون رأس من الماشية بخلاف الثروة الحيوانية المائية، وأن صادر الثروة الحيوانية لعام 2016 بلغ 868 مليون دولار.



وأكد نائب الرئيس السودانى أن الثروة الحيوانية تمثل مقوما أساسيا من مقومات ازدهار الاقتصاد الوطنى، وضمانا للأمن الغذائي محليا وعالميا، كما أنها مؤشر حقيقى فى مجمل الحراك الاجتماعى والإدراك البيئي والعلاقات الدولية.