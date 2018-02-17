ميركل: على تركيا مراعاة مصالح "الناتو" أثناء عملية "غصن الزيتون" بسوريا





(أ ش أ)

حثت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، تركيا على الأخذ فى الحسبان مصالح حلف شمال الأطلسى (الناتو) أثناء أنشطة عملية (غصن الزيتون) العسكرية فى (عفرين) السورية.

وقالت ميركل، فى تصريحات أوردتها فضائية (روسيا اليوم) الإخبارية، إن تركيا لديها مصالح شرعية فى مجال الأمن، إلا أنها يجب أن تتجنب القيام بأعمال قد تؤدى إلى ظهور التوتر داخل حلف (الناتو)، داعية إلى تحسين تنسيق الأعمال بين أعضاء الحلف.

وكان الجيش التركى قد أعلن فى 20 يناير الماضى بدء العملية العسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية فى مدينة (عفرين) شمالى سوريا.

وأدانت دمشق بشدة العملية العسكرية، فيما دعت موسكو الأطراف إلى ضبط النفس واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها