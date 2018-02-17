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منظمة السياحة العالمية توقع اتفاقا مع نيجيريا لتحسين نمو القطاع بأفريقيا

السبت، 17 فبراير 2018 02:08 م
منظمة السياحة العالمية توقع اتفاقا مع نيجيريا لتحسين نمو القطاع بأفريقيا أمين عام منظمة السياحة العالمية مع وزير الإعلام بنيجيريا


كتبت ــ ميرفت رشاد
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وقعت منظمة السياحة العالمية، اتفاق تعاون مع المؤسسة النيجيرية للتنمية السياحية، لتعزيز النظام الإحصائى الوطنى للسياحة فى نيجيريا، وتطوير حساب السياحة الفرعى، بهدف تحسين قياس نمو السياحة والتنمية فى أفريقيا.

وقالت "المنظمة" فى بيان لها، إنها تلتزم بتطویر قیاس السیاحة من أجل تعزیز المعرفة بهذا القطاع، ورصد التقدم المحرز، وتقییم الأثر، وتعزیز الإدارة التى ترکز علی النتائج، وتسليط الضوء علی القضایا الاستراتیجیة.

وأشار "البيان" إلى أن اتفاق الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلى، ووزير الإعلام والثقافة فى نيجيريا، لاى محمد، على استضافة الاجتماع الحادى والستين للجنة المنظمة لأفريقيا والحلقة الدراسية حول " إحصاءات السياحة: محفز للتنمية "فى العاصمة النيجيرية أبوجا فى الفترة من 4 إلى 6 يونيو 2018.

ومن المقرر أن تكون الاجتماعات مفتوحة لمشارکة الدول الأعضاء فى منظمة السیاحة العالمیة والأعضاء المنتسبین، فضلا عن وفود وممثلى قطاع السیاحة والقطاعات ذات الصلة، وسيدعى مسئولو إدارات الهجرة ومكاتب الاحصاءات الوطنية والبنوك المركزية والجهات المعنية الاخرى للانضمام.


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