منح أسرة امرأة أمريكية قتلتها الشرطة بولاية ماريلاند تعويضا قيمته 37 مليون دولار





(رويترز)

قالت صحيفة بالتيمور صن، الجمعة، إن هيئة محلفين بولاية ماريلاند الأمريكية، منحت أسرة امرأة سوداء مسلحة قُتلت برصاص شرطة مقاطعة بالتيمور فى مواجهة عام 2016 تعويضا تجاوزت قيمته37 مليون دولار.

وأضافت الصحيفة أن هيئة المحلفين، وجدت أن أول طلقة من رجال الشرطة على كورين جاينر والتى قتلتها وأصابت ابنها كودى لم تكن مبررة وأن الحقوق المدنية للأم والطفل انتُهكت.