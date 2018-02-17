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السبت، 17 فبراير 2018 09:50 ص
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مقتل قيادى حوثى وعدد من مرافقيه فى غارة للتحالف العربى غربى تعز

السبت، 17 فبراير 2018 06:00 ص
مقتل قيادى حوثى وعدد من مرافقيه فى غارة للتحالف العربى غربى تعز جانب من العنف فى اليمن _صورة أرشيفية


صنعاء أ ش أ
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ذكرت مصادر يمنية ، الجمعة ، أن قياديا حوثيا قتل فى منطقة (المالح) بجبهة (مقبنة) شمال غربى تعز.

وأوضحت المصادر - وفقا لفضائية (العربية الحدث) الإخبارية - أن القيادى الحوثى أبومحمد المرتضى قائد كتيبة الدروع فى ميليشيات الحوثى قتل وعدد من مرافقيه بغارة لطائرات التحالف العربى استهدفت موقعا عسكريا فى منطقة المالح بجبهة مقبنة شمال غربى تعز.

كان الجيش اليمنى قد أعلن- فى وقت سابق اليوم- أن طائرات التحالف العربى شنت غارة جوية استهدفت موقعا يتمركز فيه خبراء تجسس إيرانيون قرب مدينة تعز جنوبى اليمن.


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مقتل قيادى حوثى

غارة للتحالف العربى

تعز

اليمن

أخبار اليمن



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