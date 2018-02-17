مقتل عنصرين بالقاعدة فى غارة لطائرة بدون طيار فى اليمن





(أ ف ب)

قتل عنصران فى تنظيم القاعدة الجهادى أحدهما قيادى محلى فى غارة لطائرة أمريكية من دون طيار بوسط اليمن، وفق ما أفاد مسؤول أمنى وكالة فرانس برس السبت.

والولايات المتحدة هى الوحيدة التى تستخدم طائرات مسلحة من دون طيار فى اليمن وهى تستهدف باستمرار تنظيم القاعدة فى شبه جزيرة العرب.

وقال المسؤول الأمنى "قتل اثنان من مسلحى القاعدة منتصف ليل الجمعة بينهم قيادى محلى فى غارة أمريكية لطائرة من دون طيار فى منطقة الحميقان بمحافظة البيضاء"، وأضاف ان "الغارة الجوية استهدفت القيادى ابو حسين الثرياء وآخر يدعى داود الصنعانى عندما كانا على متن دراجة نارية".

وكثفت واشنطن هجماتها على تنظيم القاعدة منذ تولى دونالد ترامب الرئاسة فى يناير 2017.

وعززت القاعدة نفوذها فى اليمن مستفيدة من الفوضى التى تسببت بها الحرب الأهلية فى هذا البلد والتى تستمر منذ أكثر من ثلاثة أعوام بين القوات الحكومية مدعومة من السعودية والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.