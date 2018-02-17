مقتل طفلتين فى ضربات جوية بمحافظة إدلب السورية





رويترز

قال المرصد السورى لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، اليوم السبت، إن ضربات جوية فى بلدة حزانو الريفية الصغيرة فى محافظة إدلب التى يسيطر مسلحو المعارضة السورية على مساحات كبيرة منها تسببت فى مقتل طفلتين وإصابة تسعة آخرين بجراح.

وأظهر فيديو نشرته جماعة الدفاع المدنى المعروفة باسم الخوذ البيضاء على موقع للتواصل الاجتماعى على الانترنت اليوم ما قيل إنه عملية إنقاذ فى حزانو بعد إحدى الغارات الجوية.

وشوهد فى الفيديو مجموعة من رجال الإنقاذ ينتشلون طفلا صغيرا من تحت ركام مبنى منهار بينما يخمد رجال الإطفاء نيرانا مشتعلة فى شاحنة صغيرة.

وأضاف المرصد أن غارات جوية نُفذت اليوم أيضا فى منطقتين أخريين فى جنوب شرقى المحافظة ولم ترد أنباء بشأن سقوط ضحايا فيها، وأردف المرصد أن الطائرات الحربية ما زالت تواصل قصف مناطق فى إدلب على الرغم من الظروف الجوية الصعبة.