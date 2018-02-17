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مقاتلات أمريكية تستهدف مخابىء داعش فى شرق أفغانستان

السبت، 17 فبراير 2018 08:54 ص
مقاتلات أمريكية تستهدف مخابىء داعش فى شرق أفغانستان طائرات حربية أمريكية ـ صورة أرشيفية


كابول (أ ش أ)
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أعلنت الحكومة الأفغانية اليوم السبت، أن طائرة بدون طيار أمريكية استهدفت مخبأ لتنظيم داعش الإرهابى فى منطقة آشين المضطربة فى مقاطعة نانجارهار الشرقية.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن الفيلق الـ 201 فى الجيش الأفغانى قوله إنه تم القضاء على مخبأ الجماعة الإرهابية ولقى إرهابى مصرعه فى الغارة.. ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، على الأنباء الواردة حتى الآن.

ويأتى ذلك بعد مقتل اثنين من مقاتلى داعش فى غارة جوية مماثلة فى منطقة آشين أمس الجمعة.


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