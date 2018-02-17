مطار القاهرة يستقبل 12 فوجاً سياحياً لزيارة المعالم السياحية والأثرية





كتب محمود عبد الغنى

استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، 12 فوجًا سياحيًا من جنسيات مختلفة، فى زيارة تستغرق أيام، لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى والمحافظات.

وأفاد مصدر بالمطار، أن المجموعات السياحية وصلت على متن رحلات دولية قادمة من العواصم العربية والأسيوية ودول أوربا، ضمت 530 سائحًا.

وأضاف المصدر، أنه تم إنهاء إجراءات وصولهم بمعرفة وإشراف إدارة شرطة السياحة بالمطار.