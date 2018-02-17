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مصرع 9 أشخاص فى حريق بمنشأة للنفايات جنوب الصين

السبت، 17 فبراير 2018 07:52 ص
مصرع 9 أشخاص فى حريق بمنشأة للنفايات جنوب الصين حريق _ صورة أرشيفية


بكين (رويترز)
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قالت وكالة أنباء الصين الجديدة(شينخوا)، اليوم السبت، إن 9 أشخاص قُتلوا فى حريق شب فى منشأة لمعالجة النفايات فى جنوب الصين.

وأضافت أن الحريق شب فى الساعات الأولى من صباح السبت فى مدينة تشينغ يوان فى إقليم قوانغدونغ بجنوب الصين، وقال التقرير إن الحريق أُخمد ونُقل شخص نجا من الموت إلى المستشفى وحالته ليست خطيرة.

وأضافت شينخوا أن الشرطة اعتقلت شخصا واحدا على الأقل فيما يتعلق بالحريق وأن تحقيقا يجرى فى هذا الشأن. ولم تعط تفاصيل أخرى.

 


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