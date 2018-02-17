مصرع 6 أشخاص فى اصطدام بين قطار وحافلة ركاب بالمغرب





الرباط (أ ف ب)

قضى 6 اشخاص وجرح 14 آخرون السبت، فى اصطدام بين قطار لنقل البضائع وحافلة ركاب صغيرة عند تقاطع مرورى فى طنجة شمال المغرب، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

وتم فتح تحقيق فى الحادث الذى وقع بين مدينة طنجة ومينائها المتوسطى، بحسب ما نقلت وكالة المغرب العربى للانباء عن السلطات المحلية.

واصطدم قطار نقل البضائع فجرا بحافلة ركاب صغيرة متوقفة عند التقاطع المرورى، بحسب ما اعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية فى بيان.

ودعا المكتب إلى "اتخاذ مزيد من الحيطة والحذر مع الاحترام التام لعلامات التشوير عند عبور الممرات المستوية".

وبدوره أعلن العاهل المغربى محمد السادس فى بيان تكفله شخصيا بمصاريف الدفن والعزاء وعلاج المصابين.

وكانت المملكة أطلقت "استراتيجية وطنية للسلامة الطرقية"، تهدف إلى تقليص عدد ضحايا حوادث السير بنسبة 50 % بحلول العام 2026.

وتحصد حوادث السير في المملكة نحو 3500 شخص سنويا.