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مصرع وإصابة 7 مجندين فى حادث تصادم سيارة شرطة مع شاحنة بالوادى الجديد

السبت، 17 فبراير 2018 08:39 م
مصرع وإصابة 7 مجندين فى حادث تصادم سيارة شرطة مع شاحنة بالوادى الجديد تصادم -أرشيفية


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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لقى 4 مجندين مصرعهم وأصيب 3 آخرين فى حادث تصادم سيارة شرطة مع أخرى نقل على طريق الخارجة – أسيوط بمحافظة الوادى الجديد وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام لتلقى العلاج اللازم ونقل جثث المتوفين إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.

 

ورد إخطار أمنى إلى اللواء عبد الرحمن شحاته مدير أمن الوادى الجديد من إدارة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الخارجة أسيوط بالقرب من قرية المنيرة مما اسفر عن 4 مجندين وإصابة 3 آخرين وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.


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