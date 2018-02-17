مصرع عامل زراعى دهسته آلة زراعية بالخطأ فى شرق العوينات

مصرع عامل زراعى دهسته آلة زراعية بالخطأ فى شرق العويناتالسبت، 17 فبراير 2018 08:55 م
جثه - أرشيفية
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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لقي عامل زراعي حتفه دهسا تحت عجلات آلة زراعية كبيرة عن طريق الخطأ فى منطقة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .
ورد إخطار أمنى إلى اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادي الجديد من إدارة النجدة يفيد بمصرع محمد جاسم عبد الجواد عامل زراعي٣٤ سنة ومقيم بمحافظة قنا وذلك بعد أن دهسته آلة زراعية كبيرة فى إحدى مزارع منطقة شرق العوينات وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق .
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