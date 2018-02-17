مسؤولة بوزارة شؤون قدامى المحاربين بأمريكا تستقيل بعد تقرير عن السفر





رويترز

أعلنت وزارة شؤون قدامى المحاربين فى الولايات المتحدة، أمس الجمعة، أن مديرة مكتب الوزير ديفيد شولكين التى ورد اسمها فى تقرير خلُص إلى وجود"إهمال جسيم" خلال زيارة قام بها شولكين لأوروبا ستستقيل.

وقالت الوزارة فى بيان إنها فتحت تحقيقا رسميا فى تصرفات فيفيكا رايت سيمبسون والتى وردت بالتفصيل فى تقرير للمفتش العام لوزارة شؤون قدامى المحاربين.

وقال التقرير الذى نُشر يوم الأربعاء إن شولكين قبل بشكل غير لائق تذاكر لحضور بطولة ويمبلدون للتنس خلال رحلة حكومية لأوروبا الصيف الماضى وإن مديرة مكتبه أدلت بتصريحات كاذبة وقامت بتغيير بريد إلكترونى حتى تدفع الحكومة نفقات السفر لزوجة شولكين.

وذكرت الوزارة فى بيان الجمعة "وزارة شؤون قدامى المحاربين ستواصل مراجعة تقرير المفتش العام وتوصياته بشكل أكثر تفصيلا قبل أن تقرر اتخاذ إجراءات إضافية لمحاسبة أفراد".

وبدأ المفتش العام التحقيق بعد تلقى شكوى من مجهول تتهم شولكين بسوء استخدام أموال السفر لأن الرحلة إلى أوروبا التى تتكلف ما لا يقل عن 122344 دولارا كانت شخصية بشكل أكبر من كونها للعمل.

وانتقد شولكين هذه النتائج فى ملحق للتقرير وقال"يبدو أنه ليس دقيقا أو موضوعيا كما أنه يتضمن سلسلة من التحيز".

وقال لصحيفة (يو إس أيه توداى) فى مقابلة يوم الأربعاء إنه سيلتزم بتوصيات المفتش العام بما فى ذلك رد ثمن تذكرة طيران زوجته وقدرها 4312 دولارا للحكومة ودفع ثمن تذاكر ويمبلدون لصديقه البريطانى.