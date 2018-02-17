مرشح بقائمة هانى ضاحى "مهندسون فى حب مصر" يتعهد باستعادة دور النقابة (صور)السبت، 17 فبراير 2018 03:01 م
جانب من المؤتمر
كتب رضا حبيشى - تصوير صلاح الرشيدى
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أكد المهندس هشام أبو سنة، المرشح رئيسا لنقابة المهندسين الفرعية والقاهرة فى قائمة فى حب مصر التى يرأسها المهندس هانى ضاحى، على أن القائمة تضم مجموعة من خيرة الخبرات المصرية التى تسعى لتقديم خبراتها لصالح المهندس وأسرة المهندس.
وأضاف أبو سنة، أن قائمة "مهندسون فى حب مصر" تريد التغيير فى نقابة المهندسين من أجل الأفضل استعادة دورها كاستشارى أول للدولة فى مشروعاتها استعادة دورها كنقابة عريقة، داعيا الحاضرين للتوجه لصناديق الاقتراع يوم الجمعة القائمة لقول كلمتهم فى انتخابات النقابات الفرعية والشعب.
ودعا المهندس هشام أبو سنة، المرشح رئيسا للنقابة الفرعية بالقاهرة جموع الحاضرين للمؤتمر الانتخابى لقائمة فى حب مصر بالوقوف دقيقة حدادا على شهداء الجيش والشرطة فى الحرب التى تقودها الدولة ضد الإرهاب.
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