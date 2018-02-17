مدير ثقافة أرمنت يدشن مبادرة "صعيد بلا ثأر"السبت، 17 فبراير 2018 07:32 م
قصر ثقافة - أرشيفية
الأقصر - أحمد مرعي
إضافة تعليق
دشن عمر الإدريسى مدير قصر ثقافة أرمنت جنوب غرب الأقصر، اليوم السبت، مبادرة "صعيد بلا خصومات ثأرية" تحت رعاية سعد فاروق رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافى.
وأوضح مدير ثقافة أرمنت - فى بيان صحفى - أن المبادرة تهدف إلى القضاء على الثأر وغيره من العادات السلبية التى يعيشها المجتمع المصرى بصفة عامة والصعيدى بصفة خاصة، عن طريق الحوار الثقافى ومحو الأمية.
وأشار الإدريسى، إلى أن المبادرة بدأت الاجتماع بأكابر عائلات قرى مركز أرمنت، وتوعيتهم بمدى حرمة الدماء ومخاطر الثأر، والتحذير من الممارسات الثأرية.
إضافة تعليق
فى ذكرى رحيل الأستاذ.. هيكل فى "زيارة جديدة للتاريخ": تأخرت عن لقاء ملك إسبانيا ثلث ساعة.. والمارشال مونتجمرى يعود للعلمين بعد 25 عاما على الحرب.. ويؤكد: تمنيت مقابلة آينشتين مرة أخرى
لجنة شئون الأحزاب تنظر مصير حزب مصر القوية بعد حبس عبد المنعم أبو الفتوح.. نيابة أمن الدولة تتسلم التقرير الطبى للقيادى السابق بالإخوان.. وتتهمه بالتخطيط لقلب نظام الحكم.. وتواجهه بالأحراز ومحضر التحريات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة