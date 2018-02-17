مدير ثقافة أرمنت يدشن مبادرة "صعيد بلا ثأر"

الأقصر - أحمد مرعي

دشن عمر الإدريسى مدير قصر ثقافة أرمنت جنوب غرب الأقصر، اليوم السبت، مبادرة "صعيد بلا خصومات ثأرية" تحت رعاية سعد فاروق رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافى.

وأوضح مدير ثقافة أرمنت - فى بيان صحفى - أن المبادرة تهدف إلى القضاء على الثأر وغيره من العادات السلبية التى يعيشها المجتمع المصرى بصفة عامة والصعيدى بصفة خاصة، عن طريق الحوار الثقافى ومحو الأمية.

وأشار الإدريسى، إلى أن المبادرة بدأت الاجتماع بأكابر عائلات قرى مركز أرمنت، وتوعيتهم بمدى حرمة الدماء ومخاطر الثأر، والتحذير من الممارسات الثأرية.