مدير أمن القليوبية يقود حملة مرورية بالخانكة

القليوبية نيفين طه

قاد اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، يرافقه اللواء خالد سالم مساعد المدير لفرقة الخانكة، والعميد هشام فكرى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالقليوبية، والعميد عادل محروس مأمور مركز شرطة الخانكة، والرائد أحمد الشافعى مدير إدارة الإعلام والعلاقات حملة مرورية مكبرة على مدينه الخانكة لضبط الخارجين عن القانون والسيارات المخالفة.

وشدد مدير الأمن، على ضرورة نشر خدمات الشرطة السرية بكافة الشوارع والميادين، وتوسيع دائرة الاشتباه، وفحص كل ما قد يخل بالأمن العام لتحقيق الأمن وإحباط جميع المخططات التى تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.

وأكد اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، على ضرورة حسن معاملة الجمهور وحل مشاكلهم وتقديم الخدمات الأمنية بشكل يليق بالمواطن المصرى لأن المواطنين أهالينا وكلنا فى منظومة واحدة لحماية أمن وأمان مصر والمصريين.