مدير أمن القليوبية يأمر بتوفير كرسى متحرك لكبار السن بالأقسام





القليوبية نيفين طه

تفقد اليوم اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، مركز شرطة الخانكة، وحث الضباط علي حسن معاملة الجمهور والتفاني في العمل وبذل المزيد من الجهد ، وتقديم الخدمات الأمنية بما يليق بالمواطن المصري.

كما شدد مدير الأمن علي توفير كرسي متحرك لكبار السن والمرضي وذوى الإحتياجات الخاصة وشمولهم بالرعاية التي تليق بهم.

وفى سياق متصل شن مدير أمن القليوبية حمله مكبرة بمدينة الخانكة أسفرت عن تحرير 15 محضر اشغال طريق عام و3محاضر نظافة عامة ، و2 إزالة بائع متجول، و12حالة وصلات كهربائية مخالفة، وضبط 11 متهم في قضايا جنايات وتنفيذ923حكما، تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.