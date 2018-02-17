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مدير أمن الإسكندرية يتفقد وحدات المرور للتأكد من تنفيذ الخطة الأمنية

السبت، 17 فبراير 2018 06:39 م
مدير أمن الإسكندرية يتفقد وحدات المرور للتأكد من تنفيذ الخطة الأمنية اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية


الإسكندرية أسماء على بدر
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قام اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، اليوم، السبت، بالمرور على قسم المنتزه ثان ووحدة مرور طوسون وعدد من وحدات المرور .
 
وتفقد مدير الأمن خطة التأمين والحرص على تنفيذها على أكمل وجه كما شدد على يقظة القوات بصفة مستمرة، وضرورة مرور المستويات الإشرافية على القوات لتوعيتهم بالظروف الراهنة التى تمر بها البلاد وايضا الظهور بالمظهر الانضباطى اللائق والتشديد على حسن معاملة الجمهور وإنجاز مصالحهم بكل دقه .
 

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