مدفعية الاحتلال الإسرائيلى تقصف موقعا شرق خان يونس





أ ش أ

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلى بعدة قذائف، مساء اليوم السبت، موقعا وأرضا زراعية شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة ودمرته بالكامل دون وقوع إصابات.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن دبابات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودى شرق خان يونس أطلقت قذيفتين على الأقل صوب موقع شرق بلدة عبسان شرق خان يونس ودمرته بشكل كامل، إضافة إلى استهداف أرض زراعية فى المنطقة دون أن يبلغ عن إصابات فى صفوف المواطنين، فيما اشتعلت النيران فى المكان .



وزعم جيش الاحتلال أن عبوة ناسفة استهدفت دورية عسكرية إسرائيلية شرق خان يونس وأصيب 3 جنود أحدهم بجروح خطيرة.

ونقلت مواقع عبرية، عن الناطق باسم جيش الاحتلال، أنه "تم تفجير عبوة ناسفة ضد قوة عسكرية بالقرب من الجدار الحدودى جنوب قطاع غزة"، ما أسفر عن إصابة 3 جنود فى جيش الاحتلال أحدهم بحال الخطر.



وأفادت مصادر محلية، أن الانفجار سُمع دويه داخل الأراضى المحتلة، وتبعه دخول لسيارات إسعاف وطائرة هليوكوبتر نقلت المصابين من جنود الاحتلال، ثم تبع ذلك على الفور قصف مدفعية الاحتلال لبرج للمراقبة التابع للمقاومة شرق عبسان، فيما انتشر جيش الاحتلال بشكل كبير فى منطقة الانفجار جنوب قطاع غزة.

يشار إلى أن أجواء القطاع الجنوبية تشهد تحليقا مكثفاً لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية وعلى ارتفاعات منخفضة، فيما تحلق طائرات حربية من نوع " أباتشي" بين الفينة والأخرى فى أجواء الشريط الحدودى جنوب شرق القطاع.

