مخرج كورى جنوبى: أتمنى أن تحسن الألعاب الأولمبية العلاقات مع الشمال





برلين (رويترز)

قال المخرج الكورى الجنوبى كيم كى - دوك اليوم السبت، إنه يأمل فى تحسن العلاقات بين شطرى كوريا بعد مشاركتهما فى دورة الألعاب الأولمبية المقامة فى الشطر الجنوبى من شبه الجزيرة.

وتشارك كوريا الشمالية فى الألعاب الأولمبية فى بيونج تشانج بناء على دعوة من الجنوب الذى يستخدم الحدث للمساعدة فى تخفيف حدة التوتر بين البلدين اللذين لا يزالان فى حالة حرب من الناحية الرسمية.

وعبر كيم عن شعور بالتفاؤل خلال تصريحات أدلى بها فى مؤتمر صحفى على هامش مهرجان برلين السينمائى حيث يشهد العرض الأول لفيلمه "انكان جونجكان سيكان جريجو أنكان" .

وقال "الألعاب الأولمبية الشتوية تقام حاليا فى كوريا وهناك ممثلون عن كوريا الشمالية أيضا، الأجواء إيجابية إلى حد ما ونأمل فى الكثير من التحسن على شبه الجزيرة الكورية".

وأضاف كيم أن رئيس كوريا الجنوبية مون جى - إن الذى انتخب عام 2017 يمتلك القدرة على قيادة سفينة الجنوب واجتياز عوامل التوتر مع الشمال وهذا ما جعله يأمل فى "حدوث تغير مثير فى تاريخ شبه الجزيرة الكورية فى المستقبل القريب".