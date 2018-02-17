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محكمة أمريكية تسجن متشددا من القاعدة مدى الحياة

السبت، 17 فبراير 2018 03:08 ص
محكمة أمريكية تسجن متشددا من القاعدة مدى الحياة محكمة أمريكية


(رويترز)
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قضت محكمة أمريكية، الجمعة، بالسجن مدى الحياة على رجل أدين بالمشاركة فى هجوم فى 2003 على جنود أمريكيين فى أفغانستان، أدى إلى مقتل اثنين منهم وبالتآمر لتفجير السفارة الأمريكية فى نيجيريا.

وأصدر قاضى المحكمة الجزئية فى بروكلين برايان كوجان عقوبة المدان الذى يدعى إبراهيم سليمان عدنان آدم هارون والمعروف بالاسم الحركى (سبين جول).

ورفض هارون حضور جلسة النطق بالحكم كما رفض من قبل حضور جلسات المحاكمة، وأصر هارون منذ تسليمه من إيطاليا فى أكتوبر تشرين الأول 2012 على أنه "محارب" ويجب أن يمثل أمام محكمة عسكرية وليست جنائية. وقال كوجان إن هارون قال صباح اليوم الجمعة "هذه ليست محكمتي. هذا ليس قاضيّ".

وقال هارون إنه من النيجر رغم أن حكومة هذا البلد تقول إنها لا تعتبره من مواطنيها، وطلب محامو هارون من كوجان توقيع عقوبة أقل من السجن مدى الحياة على موكلهم لكن القاضى قال اليوم الجمعة إن المدان هو "شخص متحمس للقتل" ويجب سجنه لحماية الناس.

وتم القبض على هارون فى ليبيا عام 2005 ثم أطلق سراحه ونقل إلى سفينة لاجئين فى 2011 واحتجزته السلطات الإيطالية بعد أن أقر بأن ندوبا على جسده نتجت عن قتاله فى صف تنظيم القاعدة ضد جنود أمريكيين.

 

 

 


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