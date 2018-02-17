محافظ القاهرة: برنامج زمنى لتطوير سوق العتبة





كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس عاطف عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، بأنه سوف يتم وضع برنامج عمل لتطوير سوق العتبة، أحد أسواق العاصمة التاريخية، يعتمد على مشاركة أصحاب المصالح وبالتنسيق مع هيئة الأوقاف المصرية المالكة للسوق، من خلال برنامج زمنى للعمل على إعادة تطوير السوق والحفاظ عليه مما تعرض له من تدهور شديد خلال سنين طويلة من العشوائية المستدامة وتكوين اتحاد شاغلين له يساهم كثيراً فى نجاح المشروع وتحويله إلى مكان جاذب للمواطنين.

وأضاف محافظ القاهرة خلال مشاركته فى ورشة عمل لتطوير سوق العتبة بالتعاون مع كلية هندسة جامعة القاهرة وجامعة نيوكاسل، أنه سيتم التعرف على مقترحات واحتياجات أصحاب المصالح سواء التجار والبائعين مع الكيان الأدارى فى أعمال التطوير، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الطراز المعماري مع إضافة المتطلبات الحديثة ووسائل الحماية الأمنية وإنذار بالحريق وكذلك العمل على تحسين البنية والمرور المحيط بالمكان وتحديد الدخول والخروج لكافة الأنشطة من السوق واليه ووضع دراسة جدوى اقتصادية وتحديد الهوية لكل سوق.