محافظ البحيرة تقرر إخلاء 3 عمارات سكنية آيلة للسقوط بقرية قراقص مركز دمنهور





البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة

قررت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة توفير مساكن بديلة خلال أسبوع بالإيجار على نفقة المحافظة بمدينة دمنهور لمدة عام قابل للتجديد لحين تدبير مساكن بديلة لسكان عدد 59 وحدة سكنية لعدد 3 عمارات إسكان شعبى بقرية قراقص مركز دمنهور آيلة للسقوط، أو تسليم من يرغب منهم شقق سكنية بديلة وجاهزة بمركز بدر، جاء ذلك خلال تفقدها لتلك المساكن بقرية قراقص بمركز دمنهور حيث صدر لتلك العمارات قرار هدم من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

والتقت نادية عبده مع الأهالى واستمعت لشكاواهم وطمأنتهم ووجهت الوحدة المحلية بدمنهور بسرعة تدبير مساكن بديلة بالإيجار على نفقة المحافظة لتلك الأسر وكذا سرعة إخلاء السكان خلال أسبوع بالتنسيق مع الجهات المعنية حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم رافق المهندسة المحافظ خلال التفقد أعضاء مجلس النواب عن مركز وبندر دمنهور وبعض الأعضاء عن المراكز الأخرى وحكمدار البحيرة وسعد غراب رئيس مركز ومدينة دمنهور.