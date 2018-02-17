محافظ الإسكندرية: دراسة إنشاء مستشفى متخصص لعلاج التشوهات الخلقية للأطفال

جاء ذلك بحضور اللواء هشام شادي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وبعض أعضاء مجلس النواب وأطباء متخصصين في مجال التشوهات الخلقية للأطفال، و بعض رموز المجتمع المدني بالإسكندرية.

وأعرب المحافظ عن إستعداده الكامل لدعم إنشاء مركز يضم أطباء أكفاء متخصصين فى علاج التشوهات الخلقية للأطفال وذلك تلبية لمطالب أهالي الثغر لزيادة الاهتمام بالرعاية الصحية المقدمة لأطفالنا، مؤكداً على ضرورة تعاون المجتمع المدني مع الحكومة لتوفير الخدمات المطلوبة للمواطن.

وأكد سلطان أن الحكومة بجميع أجهزتها تتعاون لتوفير افضل خدمة صحية لاهالي الإسكندرية، مشيدة بالجهد الذي تبذله وزارة الصحة لتوفير الدعم الكامل لمستشفيات الثغر، مشيرة إلى ضرورة التعاون المجتمع المدنى مع الحكومة في جميع القطاعات.

ومن جانب آخر، شدد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء بتكثيف الجهود للقضاء على ظاهرة إشغالات الطريق الباعة الجائلين التي تشوه المظهر الحضاري للمدينة، مشددا على ضرورة التنسيق مع قوات الأمن لعمل حملات إزالة مفاجئة للتعديات ومنع المخالفين من التمادى والتعديات على حرم الطريق العام.

وأشار بيان صادر، منذ قليل، إلى أنه بناء على توجيهات المحافظ قامت بهية عبد الفتاح رئيس حي وسط بإزالة جميع الاشغالات والتعديات علي حرم الطريق العام خلال الحملة المكبرة حيث توجهت الحملة إلي ميدان محطة مصر والشهداء وتم خلال الحملة إزالة الباعة الجائلين وإزالة جميع الاشغالات والتعديات علي حرم الطريق العام.

وأزالت أجهزة حي وسط كافة إشغالات من الشوارع الرئيسية وتم خلال الحملة إزالة الباعة الجائلين المفترشين لحرم الطريق.