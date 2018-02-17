محافظ أسوان يستقبل سفير الهند على هامش مشاركته بمهرجان الفنون





كتب عبد الله صلاج

استقبل اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان السفير الهندى بمصر سانجاى باتاتشاريا، وخلال اللقاء رحب المحافظ بالسفير الهندى فى زيارته الثانية لأسوان بمناسبة حضوره لمشاركة فرقة للفنون الشعبية من دولة الهند فى مهرجان الثقافة والفنون الدولى السادس ضمن فعاليات الإحتفال بظاهرة تعامد الشمس.

وقال اللواء مجدى حجازى، إن مصر والهند تربطهما علاقات تاريخية باعتبارهما من المؤسسين لحركة عدم الانحياز فى فترة الخمسينيات والستينيات، وكذلك الطبيعة المتشابهة بين الشعبين، كما أننا نتطلع لزيادة معدلات حركة السياحة الهندية وعودتها إلى طبيعتها حيث تعتبر اسوان إحدى أهم المقاصد السياحية الهامة فى ظل ما تتمتع به من إستقرار وأمان، بجانب التنوع فى الأنماط السياحية سواء كانت أثرية أو علاجية أو بيئية أو نيلية أو سفارى وصيد، بالإضافة إلى تمتعها بالطقس الدافئ المعتدل، فضلاً عن تفرد أهلها بالطيبة والبشاشة وحسن استقبال ضيوفهم، متمنياً بأن يكون للسياحة الهندية تزايداً كبيراً فى أسوان لإحياء مجال جديد من العلاقات بين الشعبيين الصديقين، علاوة على استعداد المحافظة لاستقبال رجال الأعمال الهنديين للتعرف على مجالات الاستثمار فى اسوان نظراً لما تتمتع به أسوان من مقومات اقتصادية كبيرة تتمثل فى توافر الثروات التعدينية والمحجرية والسمكية وأيضاً التنوع فى مصادر الطاقة وخاصة الشمسية.

وأشار اللواء مجدى حجازى إلى أنه فى ظل الموقع الجغرافى لأسوان باعتبارها البوابة الرئيسية على الأسواق الأفريقية أصبحت من أكثر المناطق الجاذبة للاستثمار، خاصة مع توافر شبكة الطرق التى تربط مصر بالسودان وأفريقيا، بجانب المنافذ البرية الدولية وأيضاً النهرية والمطارات.

ومن جانبه أعرب السفير الهندى عن سعادته البالغة لزيارة اسوان للمرة الثانية والتى يعشقها الهنديين ويتاحكوا عن رحلاتهم السياحية الممتعة لها، مشيداً بحفاوة الاستقبال التى شهدها من محافظ اسوان وأيضاً الترحيب من قبل من التقى بهم من المواطنين أثناء زيارته للمعالم السياحية والأثرية المختلفة التى تزخر بها المحافظة وهو الذى يتواكب مع سحر الطبيعة والطقس الدافئ.

وأكد سانجاى باتاتشاريا على أن زيارته لأسوان تأتى أيضاً لمتابعة عمل إحدى الشركات الاستثمارية الهندية فى مشروع المدينة الشمسية ببنان، فضلاً عن عرض نتائج مشاركة اسوان فى مسابقة الرسم والألوان والتى ترعاها السفارة الهندية وخاصة أنه شاركت 35 مدرسة من إجمالى 1250 مدرسة على مستوى اسوان موضحاً بأنه سيتم الاستمرار فى تنظيم مثل هذه المسابقات، كما سيتم تنفيذ مشروع بناء القدرات الفنية والتكنولوجية والذى يشارك فيه 200 من مختلف الأعمار السنية، كما أنه سيتم فى أكتوبر القادم عقد احتفالية بمناسبة عيد ميلاد المهاتما غاندى بالسفارة الهندية بالقاهرة.