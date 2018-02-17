محافظ أسوان: المهرجان ذو مذاق مختلف وإثيوبيا ضيف الشرف هذا العام





أسوان عبدالله صلاح _ ندى سليم

قال اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، إن مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون فى دورته السادسة هذا العام، ذو مذاق خاص ويحمل سمات مختلفة عن الأعوام الماضية، خاصة بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى أن أسوان عاصمة الثقافة الإفريقية.

وأوضح المحافظ، خلال كلمته بافتتاح المهرجان اليوم السبت، بمسرح فوزى فوزى الصيفى، أن دولة اثيوبيا هى ضيف شرف المهرجان، لافتا أن جهود عام مضي تتوج اليوم، قال: نحن نجنى ثمار جهد بذل حتى يظهر المهرجان بهذه الصورة، بمشاركة 17 فرقة من مختلف بلدان العالم".

وكرم المحافظ عدد من الوفود المشاركة بالمهرجان علي رأسها الوفد الصيني، والهندي واليوناني، والتونسي، ومنحها درع المهرجان.

ومن المقرر أن تستمر فاعليات مهرجان أسوان الدولى للفنون والثقافة، خلال الفترة من 17 حتى 20 فبراير الجارى.



عرض مسرحى