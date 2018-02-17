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قومى المرأة بالشرقية:استخراج 1000بطاقة رقم قومى للسيدات مجانا وإعفاء الغارمات

السبت، 17 فبراير 2018 09:35 ص
قومى المرأة بالشرقية:استخراج 1000بطاقة رقم قومى للسيدات مجانا وإعفاء الغارمات المهندسة سامية عسل مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية


الشرقية- فتحية الديب
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قالت المهندسة "سامية عسل" مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، إن المجلس تمكن من استخراخ 1000 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات بعدد من القري بمحافظة الشرقية، فضلا عن تجديد بياناتهن، وإعفاء الغارمات، ومن القري التي تم استخراج البطاقات للسيدات بها "شنبارة وميت ربيعة وقري بمركز بلبيس وقري بمركز مشتول السوق وقري بمركز أولاد صقر".
 
وأضافت في تصريح صحفي أن ذلك يأتي في إطار مشروع استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات بالمجان بالمناطق الأكثر احتياجا، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، والذي ينفذه المجلس بالتعاون مع مراكز معلومات التنمية المحلية والجمعيات الأهلية بالتنسيق مع الأحوال المدنية بإشراف العميد أشرف العزازى، مدير الأحوال المدنية بالشرقية.

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