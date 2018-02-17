قوات الاحتلال الإسرائيلى تقصف مواقع شمال وشرق غزة

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقصف مواقع شمال وشرق غزةالسبت، 17 فبراير 2018 08:40 م
تفجير - أرشيفية
وكالات الأنباء
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أغارت طائرات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم السبت على اكثر من موقع للمقاومة الفلسطينية بقطاع غزة.
وأفادت وسائل إعلام بأن طائرة حربية إسرائيلية أطلقت صاروخين تجاه موقع تونس التابع لكتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس جنوب شرق حى الزيتون بمدنية غزة دون الاعلان عن وقوع اصابات.
وفي وقت متزامن أغارت طائرات الاحتلال على موقع اليرموك شرق حى الشجاعية، وكانت مدفعية الاحتلال قصفت موقعا لسرايا القدس الجناح العسكرى للجهاد الاسلامى.
وقال داود شهاب المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامى: أرض غزة ليست نزهة وحدودها أشواك وبنادقها مشرعة وسواعد أبنائها تقذف الغضب في وجه الحصار والعدوان ومقاومتها إبداع وتضحية وعنوان شعبها الصمود".
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