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قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين ومناطق بالحوامدية لمدة 12 ساعة الثلاثاء

السبت، 17 فبراير 2018 08:32 م
قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين ومناطق بالحوامدية لمدة 12 ساعة الثلاثاء ارشيفية


كتب سيد الخلفاوى
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أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين وجنوب غرب الحوامدية لمدة 12 ساعة تبدأ 6 مساء الثلاثاء القادم وحتى 6 صباح اليوم التالى الأربعاء نظراً لقيام الشركة بأعمال تنفيذ العمرة السنوية بمحطة مياه البدرشين.

 

من جانبه كلف اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ورؤساء مراكز ومدن البدرشين والحوامدية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والدفع بسيارات مياه للمناطق المتأثرة لسد إحتياجات المواطنين.

 

وأهابت المحافظة بالمواطنين والمستشفيات وأقسام الشرطة وأصحاب المخابز تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع، مشيرا إلى أنه تم تخصيص رقم طوارئ (125) بالشركة لتلقى شكاوى المواطنين فى هذا الشأن بالإضافة إلى الخط الساخن للمحافظة (114).

 

 

 


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