قتلى وجرحى من ميلشيات الحوثى فى اشتباكات مع قوات الشرعية غرب اليمن

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تكبدت ميلشيات الحوثى خسائر فى الأرواح والعتاد خلال اشتباكات مع قوات الشرعية التى تواصل تقدمها بإسناد جوى من التحالف العربى لتحرير الساحل الغربى لليمن والسيطرة على باقى مديريات محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر.

وأفادت قناة سكاى نيوز بالعربية مساء اليوم السبت، بسقوط قتلى وجرحى من المليشيات فى أطراف مديرية الجراحى خلال استهداف الجيش اليمنى وطيران التحالف العربى لتجمعات الميليشيات.

وكانت وحدات من الجيش اليمنى بدعم من قوات التحالف العربى قد سيطرت مؤخرا على مداخل (وادى المسيني) المؤدية للساحل الذى يعد أهم معاقل تنظيم القاعدة الإرهابى فى حضرموت.

وتشهد صفوف الميليشيات انهيارات كبيرة وسط هروب جماعى لها واستنزاف مستمر لها على جبهة الساحل الغربى لليمن، حيث سلم عناصر حوثية أنفسهم لقوات تحرير الساحل الغربى بعد تضييق الخناق وفرض الحصار عليهم فى مدينة حيس وجبل الدباس.