قائمة هانى ضاحى تبدأ مؤتمرها الانتخابى وسط حضور آلاف المهندسين (صور)السبت، 17 فبراير 2018 02:31 م
مؤتمر نقابة المهندسين
كتب رضا حبيشى - مصطفى يحيى تصوير صلاح الرشيدى
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بدأت قائمة مهندسون فى حب مصر مؤتمرها الانتخابى فى انتخابات نقابة المهندسين المقرر عقدتها يومى الجمعة المقبل و2 مارس، وسط حضور آلاف المهندسين بالصالة المعطاة بنادى المقاولون العرب.
وبدأ المؤتمر بالسلام الجمهورى وتحية شهداء الجيش والشرطة فى الحرب التى يقودها الدولة فى حربها ضد الإرهاب، وألقى مرشحى رؤساء النقابات الفرعية كلمتهم وتأكيدهم على ضرورة استعادة دورها النقابة وتقديم الخدمات للمهندسين.
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