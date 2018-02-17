فيديو.. سامح شكرى: نتعاون مع دول المنطقة بتبادل معلومات استخباراتية لمكافحة الإرهاب

فيديو.. سامح شكرى: نتعاون مع دول المنطقة بتبادل معلومات استخباراتية لمكافحة الإرهابالسبت، 17 فبراير 2018 08:39 م
سامح شكرى وزير الخارجية
كتب كريم كشك
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رد سامح شكرى، وزير الخارجية المصرى، على سؤال حول التعاون مع دول المنطقة لمكافحة الإرهاب، قائلًا: إنه تم بالفعل التعاون مع دول المنطقة ولكن فيما يتعلق بتبادل المعلومات الاستخباراتية، وهو الأمر الذى تم الإعلان عنه مسبقًا ومنها إسرائيل، للعمل ضمن اتفاقيات المجتمع الدولى الموضوعة لمكافحة الإرهاب، وأنه على ثقة كبيرة بسلطات الدولة وقدرتها على التعامل مع هذا الملف الخطير، سواء من القوات المسلحة أو الشرطة المصرية، حتى لا يطول الأمر، المواطنين المصريين، والمنطقة لوجيستيًا.
وأكد شكرى، خلال كلمته بمؤتمر ميونيخ للأمن،المنعقد فى مدينة ميونيخ الألمانية، أن مصر، لديها القدرة على اجتثاث هؤلاء الذين يعملون داخل سيناء ضد الدولة، وأن هذا بيان قوى مصر لتوضيح قدرتها على القضاء على الإرهابيين بالمنطقة، وخلق ظروف متاحة لمنع أى إصابات جانبية للمواطنين، ونرحب بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، والولايات المتحدة الأمريكية فى تبادل المعلومات والبيانات الكافية ما بين المجتمع الدولى للمساعدة على القضاء على هذه المليشيات بجميع الدول.
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