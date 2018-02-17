فنان من الحامول يصمم درعا ويهديه لمحافظ كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أهدت المهندسة عايدة ماضي رئيس مركز ومدينة الحامول، درع مركز الحامول، للواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ ، صممه الفنان مبارك فكرى من أبناء الحامول، نظراً للاهتمام الكبير الذي يوليه المحافظ لمركز ومدينة الحامول ، والإستجابة لمطالب الأهالى.

جاء ذلك بحضور شريف الحداد ،مساعد رئيس مركز ومدينة الحامول ، وايهاب الشربيني ،سكرتير مكتب رئيس مدينة الحامول ،ومصطفي مسعد مدير المركز التكنولوجي ،و محمد طه رئيس قرية كوم الحجر ،والفنان مبارك فكري ، وأبدى المحافظ سعادته بشباب مركز الحامول متمنياً لهم دوام النجاح.

وعلى جانب أخر تواصل حملة مجلس مدينة الحامول إزالة التعديات على الأراضي الزراعية،وتم إزالة تعديات على مساحة ٢٦٥ م بناحية الحلافي التابعة للحامول