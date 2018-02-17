فنان من الحامول يصمم درعا ويهديه لمحافظ كفر الشيخ

فنان من الحامول يصمم درعا ويهديه لمحافظ كفر الشيخالسبت، 17 فبراير 2018 07:03 م
تكريم محافظ كفر الشيخ بمنحه درع من تصميم احد ابناء الحامول
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أهدت المهندسة عايدة ماضي رئيس مركز ومدينة الحامول، درع مركز الحامول، للواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ ، صممه الفنان مبارك فكرى من أبناء الحامول، نظراً للاهتمام الكبير الذي يوليه المحافظ لمركز ومدينة الحامول ، والإستجابة لمطالب الأهالى.
جاء ذلك بحضور شريف الحداد ،مساعد رئيس مركز ومدينة الحامول ، وايهاب الشربيني ،سكرتير مكتب رئيس مدينة الحامول ،ومصطفي مسعد مدير المركز التكنولوجي ،و محمد طه رئيس قرية كوم الحجر ،والفنان مبارك فكري ، وأبدى المحافظ سعادته بشباب مركز الحامول متمنياً لهم دوام النجاح.
وعلى جانب أخر تواصل حملة مجلس مدينة الحامول إزالة التعديات على الأراضي الزراعية،وتم إزالة تعديات على مساحة ٢٦٥ م بناحية الحلافي التابعة للحامول
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