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فرنسا ترحب بتعيين مارتن جريفيث مبعوثا جديدا للأمم المتحدة إلى اليمن

السبت، 17 فبراير 2018 05:10 ص
فرنسا ترحب بتعيين مارتن جريفيث مبعوثا جديدا للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث مبعوثا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة


باريس أ ش أ
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رحبت فرنسا، الجمعة، بتعيين مارتن جريفيث مبعوثا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، معربة عن دعمها له فى تحقيق مهامه.

وقالت فرنسا - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية - إن جريفيث يمتلك كل الخبرة الضرورية لأداء مهامه، مشيرة إلى عمله كمدير للمعهد الأوروبى للسلام ولدى العديد من المنظمات الدولية لا سيما المختصة بالمجال الإنسانى.

وأكدت أولوية التعامل مع الأزمة الإنسانية المأساوية التى تشهدها اليمن والتوصل لحل سياسى باعتباره السبيل الوحيد للحفاظ على سلامة الأراضى اليمنية واستعادة السلام والأمن بشكل دائم.

كما أشارت إلى ضرورة وقف المعارك واستئناف المفاوضات بين الأطراف اليمنية دون شروط مسبقة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وكان مجلس الأمن الدولى وافق أمس على تعيين البريطانى مارتن جريفيث مبعوثا أمميا خاصا جديدا إلى اليمن، ليكون بذلك ثالث وسيط خلال سبع سنوات يتم تكليفه بملف النزاع اليمني.

وقد أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس المجلس يوم الثلاثاء الماضى فى رسالة قراره تعيين جريفيث مبعوثا أمميا خاصا إلى اليمن خلفا للموريتانى إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذى رفض البقاء فى منصبه بعد انتهاء ولايته.


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مارتن جريفيث

الأمم المتحدة

اليمن



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