عودة الاتصالات لشمال سيناء بعد انقطاع 13 ساعة





شمال سيناء - محمد حسين

عادت قبل قليل خدمات الاتصالات والإنترنت لشمال سيناء بعد انقطاعها 13 ساعة متواصلة.

وقال مصدر بسنترال العريش الرئيسى، إن خدمات الاتصالات بين الشبكات الارضيّة والمحمولة والإنترنت انتظمت مجددا بعد فترة انقطاع استمرت من صياح اليوم وعادت للمناطق التى فصلت عنها .