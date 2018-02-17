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عضو بـ"الصيادلة": النقابة تتمسك بالتعاقد مع جميع الصيدليات بالتأمين الصحى

السبت، 17 فبراير 2018 02:00 ص
عضو بـ"الصيادلة": النقابة تتمسك بالتعاقد مع جميع الصيدليات بالتأمين الصحى الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس نقابة الصيادلة


كتبت آية دعبس
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قال الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن النقابة تقدمت بمقترحاتها الخاصة باللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى الجديد، للجنة القائمة على إعدادها برئاسة الدكتور عبد الحميد أباظة، تمهيدا للاجتماع المنتظر، والمتوقع له الخميس المقبل، مشيرا إلى أن النقابة تتمسك بالتعاقد مع جميع الصيدليات، لحفظ كل حقوق الصيدليات العامة.
 
وأضاف فاروق، لليوم السابع، أن النقابة تواصلت مع مصلحة الضرائب، حيث تم الاتفاق على عقد جلسة هامة يوم الثلاثاء المقبل، مع رئيس المصلحة للوصول إلى اتفاق وبروتوكول حول الضريبة على القيمة المضافة، مشيرا إلى أنه تم توجيه دعوى للنقابات الفرعية للاجتماع، يوم الإثنين المقبل، لتوحيد الرؤية وتحديد الوفد المشارك فى اجتماع الضرائب.
 
وأوضح عضو مجلس نقابة الصيادلة، أنه تم التواصل مع لجنة الصحة بمجلس النواب حول مشروع قانون الهيئة العليا للدواء، موضحا أنه تم إرسال القانون إلى مجلس الدولة تمهيدا لإرساله بعدها إلى النقابة للإطلاع عليه، ومجلس النواب لإقراره.
 

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