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عارضة "بلاى بوى" تكشف تفاصيل علاقتها مع دونالد ترامب

السبت، 17 فبراير 2018 09:52 ص
عارضة "بلاى بوى" تكشف تفاصيل علاقتها مع دونالد ترامب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب


كتبت: إنجى مجدى
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كشفت كارين ماكدوجال، العارضة الإباحية السابقة لدى مجلة بلاى بوى الشهيرة، عن تفاصيل بشأن علاقتها بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ومحاولته شراء سكوتها بشأن علاقتهما.

 

ونشرت صحيفة "ذا نيو يوركر"، الأمريكية، أمس الجمعة، تقرير نقلا عن مذكرة من 8 صفحات للعارضة الأمريكية يصف العلاقة التى من المفترض أنها بدأت عام 2006، حيث كان وقتها ترامب متزوجا من زوجته الحالية ميلانيا، بينما استمرت العلاقة نحو 9 أشهر.

 

وتروى ماكدوجال كيف أن صحيفة "ذا ناشونال إنكويرر" اشترت حقوق نشر قصتها مقابل 150 ألف دولار، دون أن تنشرها وهو ما اعتاد ديفيد بيكر، الرئيس والرئيس التنفيذى للمجموعة المالكة للصحيفة، الذى يرتبط بعلاقة صداقة قوية مع ترامب، فعله من شراء حقوق نشر قصص دون نشرها أو استخدامها فى التأثير والمساومة.

 

ونفت شركة "أمريكان ميديا"، المالكة للصحيفة، صحة ما جاء فى صحيفة نيو يوركر.

 

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