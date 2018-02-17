ضبط 111 هاربًا من أحكام قضائية خلال حملة أمنية بالإسماعيلية

ضبط 111 هاربًا من أحكام قضائية خلال حملة أمنية بالإسماعيليةالسبت، 17 فبراير 2018 10:40 م
حملة أمنية - ارشيفية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد أبو الدهب نائب مدير أمن الإسماعيلية.
وتمكنت الحملة من تنفيذ 866 حكمًا متنوعًا منها 665 حكمًا جزئيًا و36 حكما مستأنفا و129 حكم غرامات، و3 هاربين من أحكام جنائية و33 حكما مخالفات وتحصيل مبلغ 5900 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.
كما تمكنت الحملة من ضبط 111 متهمًا هاربا محكومًا عليه.
تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
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