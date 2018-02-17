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ضبط عامل زراعى بحوزته سلاح نارى فى الدقهلية

السبت، 17 فبراير 2018 11:36 م
ضبط عامل زراعى بحوزته سلاح نارى فى الدقهلية سلاح نارى - أرشيفية


الدقهلية - محمد حيزة
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تمكن ضباط مباحث قسم شرطة جمصة من ضبط عامل زراعى وبحوزته سلاح نارى، بقصد ترويع المواطنين بموقع المنصورة الجديدة.

 

وكان اللواء أيمن الملاح مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من العميد أحمد خيرى الشويخ مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعميد أكرم علام مأمور قسم شرطة جمصة، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة جمصة بقيام أعرابى من العرب الرحل بمدينة جمصة بترويع المواطنين وفرض سيطرته عليهم وإشهار سلاح نارى بقصد ترويعهم بموقع المنصورة الجديدة.

 

وبتقنين الإجراءات تمكنت حملة أمنية من ضباط مباحث جمصة، برئاسة الرائد دكتور أحمد الشورى رئيس المباحث، والنقيب ماجد الشامى معاون المباحث من ضبطه، وتبين أنه يدعى عيد سلمان عيد سلمان 30 سنة عامل زراعى، ومقيم كفر البطيخ بدمياط، وعثر بحوزته على سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش، وطلقات نارية وقطعة من الحشيش.

 

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد ترويع المواطنين والحشيش بقصد التعاطى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم رقم 341 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة جمصه وجارى العرض على النيابة.


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