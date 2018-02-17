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ضبط عاطل لشروعه فى قتل ربة منزل وسرقتها بالحوامدية

السبت، 17 فبراير 2018 03:41 م
ضبط عاطل لشروعه فى قتل ربة منزل وسرقتها بالحوامدية مديرية أمن الجيزة


كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطل، لاتهامه بالاعتداء على ربة منزل شارع فى قتلها، وسرقتها بالحوامدية، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد تعرض ربة منز لاعتداء من جانب مجهول، حيث أصابها بعدة إصابات، واستولى على مبلغ مالى من مسكنها بالحوامدية وفر هاربا.

وبإجراء التحريات تم التوصل لهوية المتهم، وتبين أنه عاطل، وبإعداد كمين له تم ضبطه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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