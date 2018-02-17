ضبط صاحب "بنزينة" لتخزينة 18 طن سولار لبيعها بالسوق السوداء بقنا

كان اللواء علاء العياط تلقي أخطارآ يفيد تمكن مباحث التموين من ضبط م.ا 50 سنة صاحب "بنزينة" تخزينة كمات كبيرة من السولار لبيعها بالسوق السوداء، وعدد17 تقرير مغلق عدم مزاولة النشاط لعدد من المحلات التجارية.تم أتخاذ الإجراءات بكافة الوقائع وتم تحرير محضر للمتهمين وباشرت النيابة التحقيقات.