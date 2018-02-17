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ضبط صاحب "بنزينة" لتخزينة 18 طن سولار لبيعها بالسوق السوداء بقنا

السبت، 17 فبراير 2018 08:58 م
ضبط صاحب "بنزينة" لتخزينة 18 طن سولار لبيعها بالسوق السوداء بقنا سولار _ أرشيفية


قنا- وائل محمد
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القت أجهزة الأمن بالتنسيق مع مباحث التموين القبض علي صاحب " بنزينة" لتخزينة 18 طن سولار لبيعهم فى السوق السوداء خلال حملة مكبرة بقنا.

كان اللواء علاء العياط تلقي أخطارآ يفيد تمكن مباحث التموين من ضبط م.ا 50 سنة صاحب "بنزينة" تخزينة كمات كبيرة من السولار لبيعها بالسوق السوداء، وعدد17 تقرير مغلق عدم مزاولة النشاط لعدد من المحلات التجارية.

تم أتخاذ الإجراءات بكافة الوقائع وتم تحرير محضر للمتهمين وباشرت النيابة التحقيقات.



 
 
 

 


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