ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواد البترولية من خطوط الأنابيب





اسيوط - هيثم البدرى

ألقى ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواد البترولية من خطوط الأنابيب بمحافظة أسيوط.

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى بلاغا من "م م م" ٤٢ سنة رئيس وحدة الأمن بشركة أنابيب البترول بأسيوط ومقيم شطب ـ مركز أسيوط من نقص معدلات ضخ المواد البترولية بخط أنابيب أسيوط بمنطقة الجبل الغربى وبمروره على تلك الخط تلاحظ له وجود بقعة بترولية بناحية الرياض دائرة المركز ، وتبين له تركيب ماسورة بقطر 2 بوصه بطول 6 أمتارعلى الخط الرئيسى بواسطة كلبسات يتم سرقة المنتجات البترولية من خلالها.

وتم تشكيل فريق مباحث برئاسة اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط وتوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "أ م م" 65 سنة خفير سابق بهيئة.

الآثار ويعمل مزارع ومقيم قرية الرياض دائرة المركز "سبق اتهامه فى عدد (3) قضايا مابين تقليد عملة مالية ورقية

وترويجها وقتل وتبديد "وتمكن فريق البحث من ضبطه بناحية مركز أبو النمرس ـ الجيزة وبمواجهته.. اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع كل من "ع م ع" 33 سنة مزارع ومقيم الرياض دائرة المركز وسبق اتهامه في عدد ٣ وبمواجهته.. أقر بارتكابه الواقعة، و"ع م ع" 45 سنة مقاول مواد بترولية حر ومقيم شارع الثورة الزاوية الحمراء القاهرة "جار ضبطه" حيث قام الأخير بالتصرف فى المواد البترولية بالبيع، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الأخير.

وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

أحد المتهمين

الأداة المستخدمة فى الجريمة